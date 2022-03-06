Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü - Son Dakika
Üye Girişi

Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

06.03.2022 13:25

- Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

- Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

HERSON - Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

Ukrayna'nın Herson Oblast bölgesinde bulunan Nova Kakhovka kentinde yüzlerce kişi Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılara karşı sokaklara döküldü. Halk, ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla yürüyerek milli marşlarını okudu. Sloganlar atan halk, Rus saldırılarına karşı direnişlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'ya Ait Askeri Üssü Ele Geçirdi Rusya, Ukrayna'ya Ait Askeri Üssü Ele Geçirdi Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Ukrayna, Herson, Milli, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:42 Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement