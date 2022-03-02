Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika
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Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti

02.03.2022 09:15

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde liman ve tren istasyonunun kontrolünün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde liman ve tren istasyonunun kontrolünün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.

Ukrayna ve Rus ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kırım'ın güneyindeki Herson'un Belediye Başkanı İgor Kolıhayev, şehirdeki bazı bölgelerin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini ancak şehrin direnmeye devam ettiğini açıkladı. Belediye olarak hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Kolıhayev, "Hepimiz çalışıyoruz. İşgalcilerin gitmesi ve hayatın devam etmesi için çabalıyoruz. Bu çok zor çünkü çatışmalar halen devam ediyor. Su elektrik var ancak tüm noktalarda değil. İnsanların bir kısmı sığınaklarda kalıyor" şeklinde konuştu.

"HERSON DİRENMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusların şehri işgale devam ettiğini belirten Kolıhayev, "Rus ordusu sokaklarımızda ilerlemeye devam ediyor. Tren istasyonunu ve limanı ele geçirdiler. Şehrimizde normal hayatın devam etmesi için gereken şartları bugün yarın nasıl sağlayacağımızla ilgili sorunlar var. Herson direnmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Şehri terk ettiği iddialarının asılsız olduğunu açıklayan Kolıhayev, "Şehri terk ettiğimi söylüyorlar. Hayır terk etmedim. Yardımcılarımla beraber çalışma yerimdeyim. Benim vazifem çatışmalara rağmen şehrin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Zorluklar var ancak çabalıyoruz. Sıcak su vermeye, ısınma ihtiyacını karşılamaya, yangınları söndürmeye devam ediyoruz. Zafer bizim olacak" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti
Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti
Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti

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Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde' Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde' Rusya Herson'da apartmanı vurdu Rusya Herson'da apartmanı vurdu

Herson, Liman, Tren, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika


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