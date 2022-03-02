Herson'da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde liman ve tren istasyonunun kontrolünün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.

Ukrayna ve Rus ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kırım'ın güneyindeki Herson'un Belediye Başkanı İgor Kolıhayev, şehirdeki bazı bölgelerin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini ancak şehrin direnmeye devam ettiğini açıkladı. Belediye olarak hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Kolıhayev, "Hepimiz çalışıyoruz. İşgalcilerin gitmesi ve hayatın devam etmesi için çabalıyoruz. Bu çok zor çünkü çatışmalar halen devam ediyor. Su elektrik var ancak tüm noktalarda değil. İnsanların bir kısmı sığınaklarda kalıyor" şeklinde konuştu.

"HERSON DİRENMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusların şehri işgale devam ettiğini belirten Kolıhayev, "Rus ordusu sokaklarımızda ilerlemeye devam ediyor. Tren istasyonunu ve limanı ele geçirdiler. Şehrimizde normal hayatın devam etmesi için gereken şartları bugün yarın nasıl sağlayacağımızla ilgili sorunlar var. Herson direnmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Şehri terk ettiği iddialarının asılsız olduğunu açıklayan Kolıhayev, "Şehri terk ettiğimi söylüyorlar. Hayır terk etmedim. Yardımcılarımla beraber çalışma yerimdeyim. Benim vazifem çatışmalara rağmen şehrin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Zorluklar var ancak çabalıyoruz. Sıcak su vermeye, ısınma ihtiyacını karşılamaya, yangınları söndürmeye devam ediyoruz. Zafer bizim olacak" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)