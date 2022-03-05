Rusya-Ukrayna Savaşı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı

05.03.2022 14:20

Ukrayna'nın Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu. Kent genelinde Rus ordusu karşı gösteriler düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarda ülkeyi terk etmeyenler Rus ordusuna karşı direnişini devam ettiriyor. Ukrayna'nın güneyindeki ve Rus kuşatması altında olan Herson'da halk, Rus ordusuna karşı Ukrayna bayraklarıyla sokaklarda. Rus tankını durduran siviller, Rus askerlerine "Evlerinize dönün" şeklinde tepki göstererek araçların önüne yattı. Kent genelinde Rus ordusuna karşı bayraklarla gösteri düzenlendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya-Ukrayna Savaşı

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Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün! Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün!

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşı - Son Dakika


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