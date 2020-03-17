Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı! - Son Dakika Spor

Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Almanya'yı da etkileyen corona virüs, son olarak Hertha Berlin'de de şok etkisi yarattı.

Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Almanya'yı da etkileyen corona virüs, son olarak Hertha Berlin'de de şok etkisi yarattı. Berlin ekibi, yaptığı açıklamada kulübü karantinayı aldıklarını belirtti.


Hertha'dan yapılan açıklamada "Bir futbolcumuzun şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanları 14 günlük karantinaya aldık." sözleri kullanıldı.


Kulüp, corona testi pozitif çıkan futbolcunun ismini ise açıklamadı.


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Hertha Bsc, Almanya, Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:29 
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