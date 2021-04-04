Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Jarstein'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı için Union Berlin maçında oynatılmadığı belirtildi. Açıklamada, Norveç Milli Takımı'nın kalecisi de olan Jarstein karantinaya alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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