Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi - Son Dakika

Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi

24.01.2021 15:51
Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Labbadia ile sportif direktör Michael Preetz'in görevine son verildiği belirtildi.

Kulübün üst yöneticisi Carsten Schmidt, teknik direktör ve ekibinin takımın gelişmesi için çaba harcadığını aktararak, "Ancak 18 maçtan 17 puan toplanmasıyla çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Schmidt, bundan dolayı teknik direktör değişikliğine giderek takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Michael Preetz'in görevine son verilmesine ilişkin açıklama yapan Hertha Berlin Başkanı Werner Gegenbauer, Preetz'in yaklaşık 25 yıldır hem futbolcu hem sportif alandaki sorumluluklarıyla kulüple bir bağı olduğunu, ancak son dönemde elde edilen sonuçlardan dolayı Preetz'in pozisyonuna yeni bir isimi getirmeye karar verdiklerini belirtti.

Bundesliga'nın 18. haftasında dün Werder Bremen'e sahasında 4-1 yenilen ve son 6 maçta sadece 4 puan toplayan Hertha Berlin, 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bruno Labbadia, Hertha Bsc, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi Merkel'in halefi Türk Armin'in kameralara poz verdiği 813 numaralı künyenin sırrı ortaya çıktı Alacak-verecek meselesi yüzünden silah ve muştalarla birbirlerine girdiler: 3 yaralı Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler
17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü 17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü         
16:46
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı         
16:33
Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu         
16:03
İki aylık bebeğin ağlama sesi nedeniyle çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu İki aylık bebeğin ağlama sesi nedeniyle çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu         
15:49
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım         
15:13
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız         
14:27
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 17:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei