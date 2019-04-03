Son Dakika Haberleri: Hertha Berlin Yavru Kutup Ayısına Sponsor Oldu

Hertha Berlin Yavru Kutup Ayısına Sponsor Oldu

1 saat önce

Daily Mail'de yer alan habere göre, 1 Aralık 2018'de dünyaya gelen yavruya 'Hertha' adı verildi.

Hertha Berlin Yavru Kutup Ayısına Sponsor Oldu, System.String[]
Daily Mail'de yer alan habere göre, 1 Aralık 2018'de dünyaya gelen yavruya 'Hertha' adı verildi.

Yavru kutup ayısının masraflarını karşılamayı taahhüt edeceğini açıklayan kulüp, törene maskotu olan ayıyı, Hertinho'yu gönderdi. Hertinho, sevimli yavruya bir futbol topu verdi ve Hertha da basının ve ziyaretçilerin önünde futboldaki hünerlerini sergiledi.

Hertha Berlin, ayrıca, yavrunun fotoğraflarının yer aldığı posterler bastırarak, "Berlin'de her şey olabilirsiniz, Hertha adında bir kutup ayısı bile" yazdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:24 

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