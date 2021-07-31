Hertha BSC - Gaziantep karşılaşması 56. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynadığı hazırlık maçında Almanya ekibi Hertha BSC, karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut yönetiminde, Günay Güvenç, Papy, Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Hamza Mendly, Angelo Sagal, Furkan Soyalp'tan oluşan ilk 11 sahaya çıktı.
Alman ekibi, 14. dakikada Selke'ın golüyle öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Lukebakio, takımına ikici golü kazandırdı. 55. Dakikada Stark'ın şutuyla Alman ekip, 3-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 56. dakikasında etkisini gösteren yoğun dolu yağışı ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle oyun iptal edildi.
Kaynak: AA
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