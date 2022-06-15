HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

15.06.2022 20:04

HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı.

HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan karaca yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olan ilçeye bağl Kemerköprü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kamilet vadisi boyunca akıntıya kapılarak köyde bulunan HES havuzuna sürükleyen karaca, boğulmak üzereyken yardımına çay fabrikası çalışanı Alper Aydın ve köylüler yetişti.

Hiç düşünmeden soğuk sulara giren Aydın, karacayı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Boğulma tehlikesi yaşayan karaca HES havuzundan çıkartılarak yeniden yaşam alanı olan doğaya salındı.

HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı
HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı
HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı
HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Artvin, Arhavi, Aydın, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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