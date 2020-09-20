HES'i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi - Son Dakika

HES'i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi

YOZGAT - Yozgat'ta HES kodu olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 6 otobüs 10 gün süre ile trafikten men edilirken, HES kodu olmadan yolculuk yapan 8, başkasının HES kodunu kullanarak yolculuk yapan 1 kişi olmak üzere 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat Valiliği tarafından Yozgat genelinde tüm kamu kurumlarında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirilmişti.

Bu kapsamda il genelinde HES kodu uygulama denetimleri aralıksız devam ediyor. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptıkları HES kodu uygulamasında 242 şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü kontrol etti. Yapılan kontrollerde HES kodu olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 6 otobüs 10 gün süreyle trafikten men edilirken, kontrollerde 3 bin 521 yolcuda HES kodu kapsamında denetledi.

Denetimlerde HES kodu olmadan yolculuk yapan 8, başkasının HES koduyla yolculuk yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

HES kodu uygulamasını yerinde bulduğunu söyleyen Bekir Martyen isimli yolcu, "Gerçekten çok faydalı bir uygulama, kimin nerede olduğu hemen bulunabiliyor. Sağlık açısından çok iyi bir şey. HES kodu olmadan bilette verilmiyor, otobüse de alınılmıyor, bu nedenle çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.

HES kodu olmayan vatandaşlara bilet satışı yapamadıklarını belirten İbrahim Gökçeoğlu ize "HES kodu uygulamasını Sağlık Bakanlığımız başlattı ve mecburi kıldı. Yazıhaneciler olarak biz HES kodu olmayanlara bilet

kesemiyoruz, sistemde buna müsaade etmiyor. Onların yolculuk yapması yasak olduğu için bilet alamama sorunuyla karşılaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Vahdet Yükleyen de "Devletimizin getirmiş olduğu HES kodu uygulamasını destekliyoruz. Hem kendi hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli buluyorum. HES kodu olmadan bilet satışı yapmıyoruz, zaten sistemden de HES kodu olmayanlara bilet çıkmıyor. Biz de şoförler olarak yoldan da HES kodu olmayanları araca almıyoruz. HES kodu olmadan yolcu taşımıyoruz. Polis ekipleri tarafından HES kodu olmadığı tespit edilen yolcular olduğunda araçlarımız 10 gün süre ile trafikten men ediliyor, ayrıca biz de ehliyetimize ceza yiyoruz. Vatandaşlarımız da hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için HES kodu olmadan yolculuk yapmasınlar. En doğru karar bu." İfadelerinde bulundu.