HES'İN SU BORUSU PATLADI, HEYELAN VE SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU

ERZURUM'un Tortum ilçesinde hidroelektrik santralinin (HES) patlayan 2 bin 200'luk su borusu köylülere korku dolu anlar yaşattı. Heyelan ve su taşkınlarına neden olan patlamada 3 kişi yaralandı. Vali Okay Memiş, bölgede incelemelerde bulundu ve yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi.

Dün saat 24.00 sıralarında Tortum ilçesinin Pehlivanlı ve Bağbaşı yol ayrımının 500 metre ilerisindeki işletmesine ait 2200'lük borunun patlaması sonucu heyelan ve su taşkınlarına neden oldu. Borulardan akan tazyikli su nedeniyle çevredeki yollarda bölünmelere neden oldu. Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan bölge halkından İshak Yıldız (41) ve Erol Erkanlı (32) Erzurum'da, Murat Akçakoca Uzundere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Patlayan borudan çıkan sular Pehlivanlı koyunde özel bir işletmeye ait balık tesisine de büyük zarar verdi. Sulara kapılan yüzlerce balık çevreye yayıldı. Bölge halkı araziye yayılan balıkları cep telefonları ile görüntüledi.

Bugün sabah saatlerinde bölgeye giden Vali Okay Memiş incelemelerde bulunduğu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Okay Memiş, ikiye ayrılan yolun karşısına geçmek iş makinesinin kepçesine bindi. Olay anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Vali Memiş şunları söyledi

Tortum Taşdibi mevkiindeki heyelanda biriken suyun Pehlivanlı istikametinde bulunan evlere zarar verebileceği düşünülerek bölgede 10 ev ihtiyati olarak boşaltıldı. Devletin tüm kurumları burada, Yıkılan ve hasar gören yollar kısa sürede onarılacak. Oluşan gölü tahliye edeceğiz. Vatandaşı zararı karşılanacak. Elektrik kısa sürede verilecek. HES ile ilgili olarak idari ve adlı ne gerekiyorsa yapılacak. Bunun faturasını ödeyecek. Halkımızı rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Herkese geçmiş olsun.

VATANDAŞTAN İHMAL İDDİASI

Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Karayolları Bölge Müdürü Allparsan Eşlik, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyelanlı bölgeyi gezen Vali Memiş'le görüşen Bağbaşı Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Bektaş Bilmez, heyelan sebebiyle mezarlığında yok olduğunu söyledi. Annesi ve yakınlarının bulunduğu mezar yerini her yıl ziyaret ettiğinde su çıktığını gördüğünü ileri süren Bektaş Bilmez, HES yapıldıktan sonra mezarlıktan su çıkıyordu. Suyla ilgili yetkilileri ikaz ediyordum. Bu suya bir çare bulunsun diye. Ama ihmal ettiler, sonunda bu olay yaşandı dedi.

ADLİ VE İDARİ AÇIDIN NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Heyelanla ilgili devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Vali Okay Memiş, Burada çok büyük heyelan olmuş, gün ağarınca farkettik. Allah'tan buradan o saatte araç geçmiyor olmması, ev olmaması can kaybını önlemiş oldu. Gerisini telefi ediceğiz. Burada büyük bir su kitlesi oluşmuş. Su kitlesini tahliye ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğü, menfez ve küprüleri temin etti. Biriken suyu kaldıracağız. Karayolları bölge müdürlüğü tarafından heyelanlı yerden geçic olarak Serdarlı yolunu ulaşıma açmış olacağız. En kısa sürede bölgeye elektrik vereceğiz. Devlet elinden geldiği kadarıyla sorunu çözecek. HES'la ilgili olarak idari, adli açıdan ne gerekiyorsa yapılacak, bunun faturasını da ödeyecekler. Şu anda acil bir durumla karşı karşıya olduğumuz için öncelikle sizi rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Jandarma sürekli burada olacak, kaymakam bey sürekli burada olacak diye konuştu.

MEZARLAR İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Heyelanın yok ettiği mezarlıkla ilgili il müftüsüyle görüştüğünü ifade eden Vali Memiş, Kabirlerle ilgili olarak müftü beye talimat verdik, İslamı açıdan ne gerekiyorsa yapacağız. Benim kanaatim kabirleri mümkün olduğu kadar yapacağız dedi.