HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
1 saat önce
HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan HES barajı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaralandı.
HES Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde bulunan HES barajı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta Çayı'nda yapımı devam eden HES inşaatında çalışan işçilerin üzerine iskele aniden çöktü. Yaşanılan çökme ile birlikte Ahmet Yıldırım
(42), Bayram Uğur (40), Abuzer Uğur ve İlyas Kara
yaralandı. Yaşanılan olayı fark eden diğer çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı işçilere müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada