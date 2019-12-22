HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi - Son Dakika

HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi

6 saat önce

HES Kablo ve Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda, HES Kablo çalışanlarına ve ailelerine 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' verildi.

HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi, System.String[]

HES Kablo ve Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda, HES Kablo çalışanlarına ve ailelerine 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' verildi.


Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa HES Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Baykanı Ali Gökkaya ile HES Kablo çalışanları ve aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan, HES Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, "Değerli HES Kablo ailesi, 4-5 yıllık emeğin bugün ki neticesinde bizler hep birlikte bu bayrağı aldığımız gibi güvenli bir şekilde ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Ailelerinde içerisinde yer alacağı ve bizim hem mesleki eğitim hem de sevgi eğitimi anlamında kendi bünyemizde de yaptığımız eğitimlerin topluma bir anlamda yansıması ve onun neticesinde de değerli ailelerimizin bugün bu eğitimlerden kendilerini ifade edebilmesi maksadı ile bu etkinliği hep birlikte planladık" dedi.


Nursaçan, "Amacımız hayatta hepimizin başına gelebilecek olağanüstü şartlara göre hazırlıklı olabilmek ve hayatımızda yaşayabileceğimiz o badireler herhangi bir sıkıntı olmaksızın o badireyi atlatabilmek. Ben burada biraz sonra değerli uzman arkadaşlarımızın vereceği eğitimleri gerçekten çok önemsiyorum" diyerek şunları söyledi:


"Katılımcı misafirlerimizden özellikle isteğim lütfen birazdan verilecek eğitimin içeriğini iyi bir şekilde önemsemeye gayret edelim. Bu eğitimlerden en önemlilerinden bir tanesi, çocuk ve bebeklerde ilk yardım uygulaması. İlk yardım deyince birçoğumuzun dikkate almadığı ama hayat kurtaran bir yardımdan bahsediyor. Böyle bir yardıma gerçekten çok ciddi anlamda lazım olabiliyor. Bir diğer eğitim ise çocuk yetiştirme ve ergen psikolojisi. Bugün maalesef bizler oğlan çocuklarımızı Prens, kız çocuklarımızı Prenses gibi büyütüyoruz. Bir ülkede bir tane Prens bir tanede Prenses olur geriye kalan halktır. Kimisi üretecek, pişirecek, tamir edecek, genel olarak bir şeyler yapacak hayatın içerisinde. Bu etkinlik vasıtası ile işin bu kısmına sizlerin de dikkatini çekmesini istiyorum. Bugün eğitim camiamıza baktığımızda maalesef çocuğumuza herhangi bir şekilde eleştiride dahi bulunamıyoruz. Öğretmenlerimizin de evlatlarımıza küçükte olsa bir ceza vermesine gönlümüz razı gelmiyor. Biz şimdi kendi çocuğuma bir fiske vurmuyoruz. Komşularımızda da bu fırsat verilmiyor, okulda da bu fırsat verilmiyor. Bu çocuklarımız nerede terbiye edilecek. Bu kadar hatası, eksikliği, yanlışı söylenmeyen bir çocuk ilerde ne olabilir. Gelecekte olacakları ben size söyleyeyim. Bugün tolumda yaşanılan ufacık bir trafik yaşanan olaylardan dolayı, tolumda yaşanan cinayetler bunun gibi örnekler. Toplumumuzda evlenen 600 bin kişiden 200 bin kişisi boşanıyor. Bunun temelinde olan şeyleri düşünecek olursak, biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Evet insanın hayatında yaşadığı ufak ya da büyük kazalar olabilir. Eğer biz bu kazalara gerekli tedbirleri alırsak bu kazaları yara almadan kurtulabiliriz. Ama tedbir almazsak Allah korusun kalıcı organ kayıpları veya can kayıpları ile neticelenebilir. Tedbirli olamadığımız bir anda yakalanırsak hayatımızın akışı değişebiliyor. O yüzden burada verilecek etkinliklerde değerli uzman arkadaşlarımız sizlere koruyucu bilgiler aktaracaklar."


Verilen eğitimin ardından yapılan çekilişte ailelere çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ

Kayseri, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret... - Son Dakika
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık... - Son Dakika
21:06 Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika
21:06 Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
21:05 Beşiktaş maçından kareler 2 - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 21:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]