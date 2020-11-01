HES Kablo Kayserispor: 1-0

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Murat Altan (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Dilaver (xxx), Meriah (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.76 Yasin x), Donsah (xx), Baiano (xx) (Dk.39 Onur xx), Boldrin (xxx) (Dk.88 Doğan x), Samudio (xx) (Dk.

STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Kayserispor) HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Murat Altan (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Dilaver (xxx), Meriah (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.76 Yasin x), Donsah (xx), Baiano (xx) (Dk.39 Onur xx), Boldrin (xxx) (Dk.88 Doğan x), Samudio (xx) (Dk.76 İsmail x), Remy (xxx) HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kolovetsios (x), Aziz (xx) (Dk.90 Muğdat x), Kvrzic (xx) (Dk.84 İlhan Parlak x), Campamharo (xx), Fernandes (xx) (Dk.75 İlhan Depe xx), Hasan (xx), Lennon (xx) (Dk.75 Attamah x), Henrique (xx), Kanga (xx) (Dk.46 Alibec xx)GOLLER: Dk.33 Remy ( Çaykur Rizespor )SARI KARTLAR: Samudio, Meriah, Yasin (Çaykur Rizespor) – İlhan Depe, Alibec ( Hes Kablo Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek ligdeki üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.6'ncı dakikada orta alanda pas arası yapan Henrique hızlı bir şekilde rakip sahaya yönelerek ceza sahası içerisinde Kanga'ya topu çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya durumda kalan Kanga'nın şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.10'uncu dakikada sağ kanattan Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topla buluşan Kanga'nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı. 16'ncı dakikada Samudio'nun pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Lung uzanarak, kale direğinin dibinden topu kornere çeldi.27'nci dakikada orta alanda topla birlikte rakip kaleye hızla yönelen Fernandes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.33'üncü dakikada sağ kanattan Baiano'nun ceza sahasına yerden gönderdiği pas ile topla buluşan Remy'nin bekletmeden çektiği sert ve düzgün şutta top filelerle buluştu: 1-0.40'ıncı dakikada sol kanattan Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.56'ncı dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Campamharo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan iyi uzanarak topu kornere çeldi.67'nci dakikada Samudio'nun pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Remy'nin şutunda kaleci Lung topu kontrol etmeyi başardı.78'inci dakikada rakiplerinden sıyrılan Boldrin'in ceza sahası dışında çekiği sert şutta kaleci Lung gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.



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