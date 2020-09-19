Hes Kablo Kayserispor: 2-0 - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor: 2-0

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora ÖzkaraAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Fatih (Dk. 72 Ceyhun), Efecan, Salih (Dk. 87 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Babacar), Bakasetas (Dk. 79 Efkan), Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Davidson (Dk.

Hes Kablo Kayserispor: 2-0, System.String[]

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Fatih (Dk. 72 Ceyhun), Efecan, Salih (Dk. 87 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Babacar), Bakasetas (Dk. 79 Efkan), Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Davidson (Dk. 87 Mustafa) HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Attamah, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Dk. 88 Emre), Julien Kanga, Muğdat (Dk. 63 İlhan Parlak), Miguel Lopes, Yasir, Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Yaw Ackah (Dk. 46 Lennon)GOLLER: Dk. 45+5 - Dk. 77 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Hasan Hüseyin, Attamah, Emre (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.Aytemiz Alanyaspor taraftarı sahaya pazartesi akşamı hayatını kaybeden ve Türkiye genelinde 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu için 'Huzur içinde uyu Şebnem' yazılı pankart astı.

10'uncu dakikada sağdan gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasının sağ çaprazından şut çekti. Kaleyi yoklayan Hasan Hüseyin topu üstten auta gönderdi.21'inci dakikada Alanyasporlu Moubandje'nin kullandığı taç atışında top ceza alanı içindeki Bareiro'nun önüne düştü. Bareiro'nun kafa vuruşunda kaleci Lung son anda müdahale ederek muhtemel bir golü kurtardı.30'uncu dakikada Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in ceza sahası dışında sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafaya çıkan Lopez topu ağlarla buluşturdu. Hakem VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.45+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında hızla ceza sahasına sokulan Efecan, çizgiye geldiğinde topu ceza sahası yayına açtı. Burada topla buluşan Juanfran gelişine sert vurdu. Kaleci Lung'dan seken topu ise Adam Bareiro tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.48'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın pasıyla savunma arkasına sızan Bareiro, kaleyi yoklarken top kalecide kaldı.54'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas topu solundaki Bareiro'ya verdi. Bareio'nun sert şutu kalecide kaldı.69'uncu dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kanga ceza sahası içine gelişine vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası dışından topu altı pasın içine kadar getirdi. Efecan'ın vuruşu kaleciden sekerken Adam Bareiro'nun önünde kaldı. Adam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.


Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Ceyhun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor: 2-0 - Son Dakika Spor

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