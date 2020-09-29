Hes Kablo Kayserispor 2 tecrübeli ismi kadrosuna kattı

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Gözbaşı, Manuel Fernandes ile bugün resmen anlaştıklarını söyleyerek, "Fernandes'le 2 yıllık sözleşme yaptık, 2'nci yılda bazı şartlar var. inşallah takımımıza hayırlı olur. Kendisiyle bizzat görüştüm, durumu anlattım. Bu sene daha iyi olmak istediğimizi söyledim. Portekiz'deki bağlantılarımı da kullandım. Portekiz'de çok çevrem var. Bugün anlaştık, geliyor" ifadelerini kullandı.

AZIZ BEHICH DE TAMAM

Başkan Berna Gözbaşı ayrıca sol bek pozisyonu için de Aziz Behich ile el sıkıştıklarını belirtti. Gözbaşı, "Sol bek için ise Aziz Behich ile de kiralık olarak anlaştık. O da katkıda bulunacak. Aziz'le orayı tamamlamış olduk. Santrfor arayışımız da devam ediyor, 3-4 güne de onu da tamamlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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