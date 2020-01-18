Hes Kablo Kayserispor: 5-1

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Çimen (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx) - Salih (xxx) (Dk.78 Ceyhun xx), Efecan (xxx), Baiano (xx) (Dk.68 Onur xx), N'Sakala (xxx), Cisse (xxx), Bakasetas (xxx) (Dk.68 Fernandes xxx), Tzavellas (xxxx), Caulker (xxx), Siopis (xxx), Campos (xxx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail (x)- Hasan Hüseyin (xx) (Dk.65 Henrique xxx), Kvrzic (x), Aksel (xx) (Dk.65 Campanharo xx), Mesanovic (xx), Mert (xx), Djedje (xx), Yasir (xx), Rienstra (x), Enver Cenk (xx) (Dk.79 Emre x), Situm (xx)

KIRMIZI KART: Dk.45+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde HES Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Tzavellas, Bakasetas, Cisse ve Fernandes (2) kaydederken Hes Kablo Kayserispor'un tek sayısı Henrique'den geldi. Deplasman ekibinde Kvrzic, 45+2'nci dakikada kırmızı kart görürken iki takım oyuncuları da sahaya 'futbola şiddetle değil gönülden bağlan' pankartıyla çıktı.

38'inci dakikada Salih'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Caulker'in kafayla indirdiği topu arka direkte Tzavellas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu taşıyan Salih'e, Kayserispor'dan Kvrzic'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem sarı kart gösterdi. Ardından VAR incelemesi yapan hakem Ali Palabıyık, Kvrzic'i direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

59'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan son çizgiye hızlıca indi. Efecan'ın ceza alanına çevirdiği ve savunmadan dönen topu Bakasetas sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

62'nci dakikada yine sağ kanattan gelen Alanyaspor'da Efecan'ın çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topa Siopis sert vurdu. Savunmadan seken topu Cisse araya girerek ağlara gönderdi: 3-0.

84'üncü dakikada Junior Fernandes sol çaprazdan Mario Situm'dan topu kurtardıktan sonra uzaktan yerden sert vuruşunda kaleci İsmail'in çabası sonuçsuz kaldı ve top ağlara gitti: 4-0.

90+2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes rakip ceza alanı içinde savunmanın hatasını affetmedi ve kendisinin 2'nci takımının 5'inci golünü kaydetti. 5-1.

Aytemiz Alanyaspor sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.