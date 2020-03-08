Hes Kablo Kayserispor: 5-1

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip. Erdoğan

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

GOLLER: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongola, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) – Dk. 59 Mensah ( Hes Kablo

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Tirpan, Meriah (Kasımpaşa) - Gustavo Campanharo, Mensah, Sapunaru, Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 25'inci haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanırken galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Koita, 11'inci dakikada Sarlija, 31'inci dakikada Ndongala, 83'üncü dakikada Aytaç Kara ve 87'nci dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 59'uncu dakikada Mensah'tan geldi.

6'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışında sol tarafta topla buluşan Haddadi'nin ortasında arka direkte Koita bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

11'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç doğrudan kaleyi düşündü. Lung'tan seken topu altıpas içinde önünde bulan Sarlija, topu filelere gönderdi: 2-0.

31'inci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Aytaç'ın pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarkan Koita, içeri çevirdi. Ndongala boş kaleye topu yuvarladı: 3-0.

41'inci dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Lung, topu kornere çelmeyi başardı.

44'üncü dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırtığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topu kontrol eden Ndongala topukla pasını Koita'yı verdi. Koita bekletmeden Thiam'ı gördü. Altıpas içinde müsait durumdaki Thiam'ın vuruşuna Kayserispor savunmasından Kvrzic ayak koydu.

59'uncu dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic, ceza yayı üstündeki Mensah'ı gördü. Mensah'ın plase vuruşunda top kaleci Ramazan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-1.

76'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mensah, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra uzak mesafeden sert vurdu. Kaleci Ramazan, iki hamlede topun sahibi oldu.

83'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının solunda topla buluşan Haddadi, Aytaç'ı gördü. Aytaç, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

87'nci dakikada Ramazan Köse'nin uzun pasıyla topla buluşan Yusuf Erdoğan, uzun süre topu sürdükten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Kasımpaşalı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanan karşılaşma öncesinde tribünde yer alan kadın taraftarları unutmadı. Oyuncular, ısınma hareketlerini gerçekleştirdikten sonra tribündeki kadın taraftarlara çiçek verdi.

- İstanbul