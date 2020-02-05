Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor'da, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Recep Mamur Kulüp Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Lung ile sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Zoran Kvrzic de idmana katıldı.