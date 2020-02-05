Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman detaylar

Genel detaylar


Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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