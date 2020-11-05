Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Yomraspor'u 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda lig mesaisi başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda kupa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer sporcular ise, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.