Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

08.11.2020 18:31
Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından, System.String[]

SÜPER Lig 8'inci hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

SÜPER Lig 8'inci hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Kayserispor'u iyi analiz ettik" dedi.

Süper Ligin 8'nci haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Konuk ekip 61'inci dakikada Mame Diouf'un golü ile maçı 1-0 kazandı. Maç sonunda açıklamada bulunan Hes Kablo Kayserispor Yardımcı Teknik Direktörü Ömer Faruk Mahir, "Kendi evimizde kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. 10 kişi kalınca işler istediğimiz gibi olmadı. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Herkes gördü, oyuncular yüzde yüz maça yüreğini koydular. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Milli ara dönüşü daha iyi olacağız" dedi.Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise yaptığı değerlendirmede, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kayserispor bu maçı çıkış maçı olarak görüyordu. Biz Kayserispor'u iyi analiz ettik. Maç 11'e 11 iken çok pozisyon yoktu. Bizim bir net pozisyonumuz vardı. Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Golü bulduk ve pozisyonlar yakaladı. İkinci golü bulamadığımız için stres yaşadık. Oyuncular gol noktasında daha rahat pozisyondaki arkadaşlarını tercih etmedi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi milli ara var. Bu arada eksiklerimizi gidermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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