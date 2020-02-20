Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı Tokgöz: Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı Tokgöz: Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı Tokgöz: Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacakları Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı Tokgöz: Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacakları Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de 15 puanla son sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2019-2020 Sezonu'nda ilk deplasman galibiyetlerini aldıklarını kaydeden Tokgöz, "Denizlispor galibiyeti ile birlikte bu sezonki ilk deplasman galibiyetinin sevincini yaşadık, darısı diğer deplasmanlara. 2 hafta peş peşe içeride Konyaspor ve Göztepe maçlarını oynayacağız. İnşallah bu maçları da kazanarak yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Takım ruhumuz oluştu. Oyuncularımızın ve teknik heyetimizin motivasyonu üst düzeyde. Ödemeler yapılıyor, problem yok. Şuanda her şey güzel gidiyor. Son ana kadar ligde kalma çabası içinde olacağız. İnşallah bu hafta da tam kadro sahada olacağız. Taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Takımımızı desteklemeleri, tribünleri doldurmalar gerekiyor. Herkesi tribünlere çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor günü tek idmanla tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları

Antrenmandan detaylar


Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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