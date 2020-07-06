Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 3-1

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Lopes (Dk. 87 Emre Taşdemir), Sapunaru, Kvrzic, Angelo, Cenk (Dk. 78 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin, Campanharo, Henrique (Dk. 67 Stum), Kravets (Dk.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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