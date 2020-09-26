Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Konuk ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Deplasmanda 3 puan önemli. Kazanmak güzel" dedi. Ev sahibi takımın teknik patronu Bayram Bektaş ise "Ümitsizliğe kapılmıyoruz. 6 gün sonra oynayacağımız Ankaragücü maçına hazırlanıp oradan 3 puanla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan mücadeleyi misafir takım 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Artık iç saha-dış saha avantajının kalmadığını belirtmek istiyorum. Buraya iç sahada kaybeden takım olarak geldik. Oyunun geneli istediğimiz gibi gitti. Oyuna hükmettik. Biz 3 haftalık periyotta her hafta üstüne koyarak gelen bir takımız. Lig uzun bir maraton. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Deplasmanda 3 puan önemli. Halen eksiklerimiz var. Bu süreci sağlıklı geçirmeye çalışıyoruz. Kazanmak güzel" diye konuştu.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise "Üzgünüz tabii ki. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Hiç olmaması gereken bir ilk yarı ve 2 gol oldu. İkinci yarı biraz daha üretken olmak adına iyi bir mücadele verdik. İkinci yarıda attığımız golden sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçta bu kadar basit hata yapmamalıydık. Bu zaman kadar hakemleri hiç eleştirmedim ama maçın durakladığı bölümlerde ağırlığını koyması gerekiyordu. Tabii ligin henüz başı. Artık gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü yenmek için gideceğiz. Ümitsizliğe kapılmıyoruz. 6 gün sonra oynayacağımız Ankaragücü maçına hazırlanıp oradan 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.