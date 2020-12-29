Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Kaynak: DHA
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