Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Son Dakika

Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı

2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı

Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş