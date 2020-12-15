Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, bugün Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.