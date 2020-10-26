Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular risk analizi testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, sakatlık risk analizi testine tabi tutuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların yaralanma risk analizi testleri içerisinde kuvvet, esneklik, mobilite, fonksiyonel testler, antropometrik özellikler ve geçirilmiş yaralanma hikayesi değerlendirildi.

Test sonuçları dünya standartları normlar ile karşılaştırılıp hareket eksiklikleri ve asimetrilerin giderilmesi yönünde düzeltici çalışmalar hızla başlatılarak, kişiye özgü programlar çıkartılacak.

İki ayda bir tekrar edecek testlerle sporcuların performans değerleri ve yaralanma riskleri takip edilecek, geliştirici programlar güncellenecek.

Bu sayede sakatlanmaların büyük ölçüde önüne geçmek ve daha yüksek performans elde etmek amaçlanıyor.