Hes Kablo Kayserispor'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Recep Mamur Tesisleri'nde İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma, kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan teknik direktör Prosinceki, geçen hafta kazandıkları Denizlspor maçına değinerek, "Denizlispor maçı için takımımı tebrik ediyorum.  Maçı kazanmamız özgüven anlamında bizim için önemli oldu. Futbolcularımızın morali yerine geldi. Bu maçla birlikte ligde seri yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM LİGE HAVLU ATMAYACAK"

Hafta sonu oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçıyla ilgili konuşan Prosinecki, "Konyaspor maçına hazırlanıyoruz o maçı da evimizde kazanmak istiyoruz. Maçlara hafta hafta bakmak lazım. Bu açıdan ligin geri kalan bölümünde önemli maçlar oynayacağız. Maçlarda artık sahada savaşan bir Kayserispor var. Bu takım lige havlu atmayacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Robert Prosinceki'nin açıklamaları

Antrenmandan detaylar


İttifak Holding, Kayserispor, Hes Kablo, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
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