Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı

15.10.2020 22:12
Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Ligin 4'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçından sonra lige verilen 5 günlük iznin ardından 9 Ekim'de 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hes Kablo Kayserispor'da bu sayı 2'ye yükseldi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır."


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika Spor

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