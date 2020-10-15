Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Ligin 4'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçından sonra lige verilen 5 günlük iznin ardından 9 Ekim'de 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hes Kablo Kayserispor'da bu sayı 2'ye yükseldi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır."