Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2'ye çıktı
15.10.2020 22:12
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2'ye yükseldiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2'ye yükseldiğini açıkladı.
Ligin 4'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçından sonra lige verilen 5 günlük iznin ardından 9 Ekim'de 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hes Kablo Kayserispor'da bu sayı 2'ye yükseldi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır."
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