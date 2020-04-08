Son Dakika › Spor › HES Kablo Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak - Son Dakika Spor
HES Kablo Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak
6 saat önce
HES Kablo Kayserispor'da korona virüsü testi pozitif çıkan idari personel yeniden teste girecek.
HES Kablo Kayserispor'da korona virüsü testi pozitif çıkan idari personel yeniden teste girecek.
Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan korona virüs testinde sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi kutlar, güzel günlere bir an önce dönmeyi temenni ederim" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu