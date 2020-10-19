Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi

Kayseri 'de 2 gün önce oynanan Hes Kabo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi