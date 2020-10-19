Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi

19.10.2020 14:36
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi, System.String[]

Kayseri'de 2 gün önce oynanan Hes Kabo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 2 gün önce oynanan Hes Kabo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ozan Gözbaşı'nı darp eden, Berna Gözbaşı'nın kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir" denildi.    Süper Lig'de 2 gün önce Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor tarfatarı Usanmaz tarafından darp edildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı. Yaşanan olay sonrası her iki tarafında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası aldığı için statta bulunmuyordu.Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında  Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Ozan Gözbaşı'nı darp eden Okan Usanmaz'ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenildi.

- Kayseri
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi

Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, HES, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada
Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi         
14:30
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
13:27
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar         
11:11
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Başkan Gözbaşı'nın kardeşi darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei