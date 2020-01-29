Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo'yu transfer etti.

Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo'yu transfer etti.

Süper Lig'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor devre arası transfer döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo de Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı. Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.


Diego Angelo, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nda finalde
Galatasaray, Lautaro Gianetti'yi kadrosuna katmak üzere Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı TFF'den AİHM açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 05:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]