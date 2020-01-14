Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0

6 saat önce

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Hakan Yemişken (xx) HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Hasan (xx), Mert (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Djedje (xx), Emre (xx) (Dk. 90 Ömer x), Rienstra (xx), Aksel (xx) (Dk.

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0, System.String[]

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Hakan Yemişken (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Hasan (xx), Mert (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Djedje (xx), Emre (xx) (Dk. 90 Ömer x), Rienstra (xx), Aksel (xx) (Dk. 65 Pedro xx), Mensah (xx), Kravets (xx)

FENERBAHÇE: Harun (xx) - Isla (xx), Jailson (xx), Zanka (xx), Dirar (xx), Tolgay Arslan (xx) (Dk. 62 Kruse xx), Tolga Ciğerci (xx) (Dk. 46 Gustavo xx), Ferdi Kadıoğlu (xx), Deniz Türüç (xx), Alper Potuk (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk. 78 Muriç x)

SARI KARTLAR: Hasan (Hes Kablo Kayserispor) - Tolgay, Deniz (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

26'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Emre Demir kafa ile vurdu. Şut üstten auta gitti.

33'üncü dakikada sağ açıktan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde olan Lopes topu ağlara yolladı ancak gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Hüseyin'in kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

55'inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Hasan Hüseyin topla ilerleyerek Kravets'e ara pası verdi. Topla ilerleyen Kravets'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Harun topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Alper sol açıkta topla buluşarak kaleye şut çekti. Kaleci Lung'un çeldiği topa vuruşunu yapan Ferdi topu yandan auta yolladı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.


Bahattin Şimşek, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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