Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 27'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 27'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı.


Futbolcular sahaya takım otobüsü ile geldi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular ayak tenisi oynadı.


Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes ile sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi antrenmanda yer almadı.


Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:59 
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