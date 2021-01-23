Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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