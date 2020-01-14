Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında oynanan Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında oynanan Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın grip olmasından dolayı takımın başında yer alamamasından ötürü sarı lacivertli takımı yöneten yardımcı antrenör Volkan Kazak zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Daha az süre alan oyuncularımızı görme açısından bizim için önemli bir maç oldu. Bu iki ayaklı bir maç. Kadıköy'de daha farklı bir maç olacaktır. Gerekli çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki ise "Maçta oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördük. Sahada savaşan ve koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Daha iyi olacağız. Önümüzde Alanyaspor maçı var ve oradan puanlar almak zorundayız. Takıma yeni gelecek oyuncularla birlikte savaşacağız. Antalya kampı bizim için çok iyi geçti. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Takımdaki bütün oyuncular çok iyi mücadele etti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Volkan Kazak'ın açıklamaları

Robert Prosinecki'nin açıklamaları


Robert Prosinecki, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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