Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Asbaşkan Mustafa Tokgöz, tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında takıma güvendiğini söyledi.

Kayserispor olarak daha iyi bir ikinci yarı geçireceklerini belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Transfer sezonunu bugün noktalıyoruz. Takımımıza 9 oyuncu kazandırdık. İnşallah ikinci yarı bu oyunlardan çok güzel verim alıp takımımıza büyük katkı sağlayıp güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçına inşallah hep birlikte çıkacağız. Tüm takım arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapacağına inanıyorum."

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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