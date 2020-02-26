Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2'inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüsü

Genel detaylar


Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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