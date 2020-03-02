Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Kayserispor hak ettiği bir 3 puan aldı. Biz de maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Özellikle iyi oynadığımız bölümde gol yedik ve maçı kaybettik. Bu maçtan eksiklerimizi çıkarıp haftaya yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

ROBERT PROSINECKI: BELKİ DE SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise hak ettikleri bir üç puan aldıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldık. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İyi gidiyoruz son 4 maçta 8 puan aldık. Maçlarda artık oyuncularımın öz güvenlerini kazandığını görüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim; Kayserispor lige havlu atmıyor. Bunu bu maçta gösterdik. Ligde kalma adına 3 puan alarak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersan Parlatan'ın açıklamaları

-Robert Prosinecki'nin açıklamaları


Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:59 Kaynak: DHA
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