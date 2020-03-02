Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından

13 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, havlu atmadıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, havlu atmadıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Hakedilmiş bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Prosinecki, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Sezonun en iyi ilk yarısını oynadıklarını aktaran Prosinecki, "İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan kazandık. Takımda oyuncuların özgüven kazandığını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor havlu atmıyor ve havlu atmayacak." dedi.

Prosinecki ayrıca Kasımpaşa maçına aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ve o maçtan da puan almak istediklerini belirtti.

"Kayserispor'un ligde kalacak." diyen Prosinecki, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Ersan Parlatan: "Üzücü olan iyi oynadığımız bölümde gol yememiz oldu"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Kayserispor'un hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Parlatan, "Maçın ikinci devresi ortak bir maç oldu. Her iki takımında bir birini dengelediği bir maç izledik. Üzücü olan iyi oynadığımız bölümde gol yememiz oldu." dedi.

Parlatan ayrıca Kayserispor maçından ders çıkartıp diğer müsabakalar için iyi bir şekilde hazırlık yapacaklarını sözlerine ekledi.

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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