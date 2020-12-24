Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: 1-2

90+8'inci dakikada sol kanatta Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Jevtovic topu ağlara yolladı: 1-2.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi.8'inci dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Lennon'un pasında topla buluşan Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Sehic kurtardı.29'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun sert şutu sağ kale direğine çarparak auta gitti.37'nci dakikada sağ taraftan Campanharo kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kafayla vuruşu top direkten döndü.45+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kvrzic'e Konyasporlu Jevtovic faul yaptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-0.57'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kvrzic'in kaleye çektiği şutu kaleci Sehic kornere çeldi.66'ncı dakikada sağ kanatta Skubic'in ceza sahası içine ortasına kafayla vuran Jevtocic'in şutu üstten auta gitti.82'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in kaleye şutunu İsmail Çipe kurtardı.87'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe'nin Hadziahmetovic'e hareketi nedeniyle hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Uğur Demirok topu ağlara yolladı: 1-1.

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