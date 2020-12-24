Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

24.12.2020 18:54
Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün iyi mücadele ederek, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Bundan sonraki maçlarda toparlanarak, kazanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya biz 10 oyuncudan yoksun geldik ama hiçbir zaman 10 oyuncumuz eksik diye bunu dile getirmedim. Kayserispor maçına oyuncularımı çok iyi hazırladım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımın nasıl çalışabileceğini çok anlattım. Bugünde çok çalıştık. Oyuncularımız elinden geleni yaptılar. Maçı kazanmak için elimizdeki hamleleri yaptım. Bugün iyi mücadele ederek, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugün çok önemli 3 puan aldık. Bu 3 puanı sahadaki oyuncularımıza, maçta olmayan futbolcularımıza ve Konyaspor camiasına hediye ediyorum" diye konuştu.   Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Biliyorsunuz kazanamamanın verdiği stres oyuncularımız etkiliyor. Bugün ilk yarıda 2 topumuz direkten döndü ve 1 gol attık. Bugün maçın kırılma anı Lennon'un kırmızı kartıydı. Pozisyonu sonradan da izledik. Ne yapacağız bilmiyorum. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Artık sıklıkla maçlarımız var. Bundan sonraki maçlarda toparlanarak, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Kayserispor, Hes Kablo, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı 'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı         
18:40
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi         
18:11
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı         
14:55
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 19:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei