Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

19.03.2021 16:10
Hes Kablo Kayserispor maçından notlar, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Kamil Çetin üstlendi. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can'ın ayrılmasının ardından bu hafta takımın başında sportif direktör Murat Akın yer aldı. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde ise 3 değişiklik yapıldı. Karagümrükte; Campi, Ndao, Sobiech mücadelede yedek soyunurken, Jimmy Durmaz, Salibur, Zukanovic 11'de görevlendirildi.

ZUKANOVIC 11'E DÖNDÜFatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic, Hes Kablo Kayserispor maçı ile formasına kavuştu. Kırmızı-siyahlıların Bosna Hersekli oyuncusu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Zukanovic, Kayserispor maçıyla sahalara döndü.KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİKHes Kablo Kayserispor'da ise 4 futbolcu Fatih Karagümrük maçında görev alamadı.Kasık gevşetme ameliyatı olan Denis Alibec, sol arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem olan Anton Maglica, sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem olan Gustavo Campanharo ile Galatasaray maçında sol uyluk iç grup adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem meydana gelen Uğur Demirok, Karagümrük maçında forma giyemedi. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı oyuncu ise yoktu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre ise tek değişiklik yaptı. Kulaksız, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine Sapunaru'ya forma verdi.


Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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