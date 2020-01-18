Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

AYTEMİZ Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonu düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve bunu da başardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının ortalarında rakibe 2- 3 gol pozisyonu verdiklerini aktaran Erol Bulut, "Çünkü hücum hattıyla savuma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Ondan dolayı da rakibimize 2- 3 pozisyon verdik ilk yarı. Tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Nitekim 5-1'lik bir galibiyet aldık. İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz" dedi.

Ligin ikinci yarısındaki hedeflerinden bahseden Erol Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca bugünkü galibiyetimizi de dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum" diye konuştu.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki de aldıkları 5-1 yenilginin kötü bir sonuç olduğunu söyledi. 35 dakika iyi oynadıklarını ve maçın kırılma anları olduğunu aktaran Prosinecki, şöyle devam etti:

"Golü yememiz ve ardından yediğimiz kırmızı kartla gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik. Ardından sıfır konsantrasyonla maçın bazı bölümlerinde oynadık özellikle 10 kişi kalınca. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İyi oynadılar, hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim, ihtimal de vermezdim. Oyunun kontrolünü elinde tutan takım bizdik. Ama futbolda bunlar var. Bizlerin çalışmaya devam etmesi lazım. Çalışmak zorundayız. Ligde kalmak için. Önümüzde çok kısa zamanda bir Fenerbahçe maçımız var. Salı günü oynayacağız. O maça hazırlanacağız. Ondan sonra kader maçı diyeceğimiz bir Ankaragücü maçımız var. Bu maçta yaptığımız hataların analizini yapacağız. Neler yaptık, neleri doğru, neleri yanlış yaptık futbolcularımızla konuşacağız. Gustavo hazır değil, Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Bu oyuncularımız hazır hale getirdiğimizde ve bu da kısa zamanda gerçekleşecek, herkes gerçek Kayserispor'u izleyebilecek."

- Antalya