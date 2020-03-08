HES Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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HES Kablo Kayserispor maçının ardından

6 saat önce

HES Kablo Kayserispor maçının ardındanRobert Prosinecki: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldıFuat Çapa: Galibiyet kutlayacak zamanımız yok'Takım oyunumuz 3 haftadır gelişiyor'OLGUCAN KALKAN ' ÖZGÜR KABAN ' SEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA) ?

HES Kablo Kayserispor maçının ardından

Robert Prosinecki: Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldı

Fuat Çapa: Galibiyet kutlayacak zamanımız yok

'Takım oyunumuz 3 haftadır gelişiyor'

OLGUCAN KALKAN ' ÖZGÜR KABAN ' SEZER AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA) ? Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı HES Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

PROSİCENKI: KASIMPAŞA HA ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa'nın hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 'Kasımpaşa 10 dakikada maçı bitirdi. Erken ve duran toptan gol yedik. 3-0'dan sonra gol bulduk ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna ortak olduk ama rakip 2 kontra atakla skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. Göztepe maçında sergilediğimiz oyunu sergileyemedik. Malatya maçı belirleyici bir maç olacak. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp Malatya'dan galibiyetle ayrılmayı düşünmeye başlamalıyız. Daha 9 hafta daha var. Takım savaşacak' ifadelerini kullandı.

FUAT ÇAPA: TAKIM OYUNUMUZ 3 HAFTADIR GELİŞİYOR

İki takım adına da önemli bir maç olduğunu ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 'İki takım adına da çok önemli bir maçtı. Yapmış olduğumuz analizlerde rakibin kolay takım olmadığını gördük. Top rakipteyken açık oynayan bir takım. Buna karşı gerekli önlem alamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Kazandığınız toplarda kısa kısa paslarla çıkarsanız, bugünkü yakaladığımız pozisyonları yakalarsınız. Hafta içinde yaptığımız idmanların bugün sahaya yansıması bizim adımıza mutlu ediciydi. Biz sadece bugün bir karşılaşma kazandık. Önümüzde 9 hafta var. 9 hafta sonunda ligde kalacağımızı belirleyeceğiz. Bugün ve 3 haftadır takım oyunu gelişmekte" şeklinde konuştu.

'GALİBİYET KUTLAYACAK ZAMANIMIZ YOK'

Bu maçın geride kaldığını ve Cuma günü oynayacakları Göztepe maçının hazırlıklarına hemen başlayacaklarını belirten Çapa, 'Takım olma adına olanakları değerlendirmeye çalıştık. Takım olmadan sonuç alamıyorsunuz. Sonuç bugün için mutlu edici ama bu saatten itibaren cuma günü oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olmamız gerekiyor. Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok. Biraz sonra tesise gidip cuma günkü maçın çalışmalarını yapacağız. Bunun programını yapacağız' dedi.

HES Kablo Kayserispor maçının ardından

Kayserispor, Kasımpaşa, DHA, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:12 Kaynak: DHA
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