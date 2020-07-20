Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Okan Buruk: Teknik ekip, yönetim ve futbolcularıma teşekkür ederim "Uzun senelerdir burada emek veren Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim"Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak ettiİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes...

Okan Buruk: Teknik ekip, yönetim ve futbolcularıma teşekkür ederim

"Uzun senelerdir burada emek veren Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim"

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak etti

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1 - 0 yenerek ilk şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki mücadelenin ardından açılamalarda bulundu.

PROSINECKI: BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Prosinecki, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak etti. Oyuncularımı kutluyorum. Bu takımı buraya getirdiler, hala şansımız var ama bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maddi manevi emek veren başkanımız için de üzülüyorum. İnanılmaz bir dirayet gösterdik, önemli maçlar kazandık. Bir maç daha var ama aynı mücadeleyi sürdüreceğiz, diğer rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Ligde kalmayı hak eden oyuncu grubumuz var. Yürekleriyle oynuyorlar. Bazen kötü maçlar kaybediyorsunuz ve ceremesini son maçlarda çekiyorsunuz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Trabzonspor maçı zor olacak" diye konuştu.

BURUK: TEKNİK EKİP, YÖNETİM VE FUTBOLCULARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, "Maçtan önce maçın zor olacağını söyledim. İlk yarı 1-0 öne geçtik. 2'nci gol şansı penaltı ile geldi. Daha sonra pozisyonlar geldi. Maç bu şekilde devam ederken, diğer taraftan maçın durmasından dolayı diğer karşılaşmanın sonucu geldi. Biz maç devam ederken şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularıma, teknik ekibime ve personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulu bizim için önemli fedakarlıklar yaptı. Bizim burada mutlu olmamızı sağladılar. Seyircimiz her zaman bizim yanımızda olmaya çalıştı. Geçen seneye gideceğim. Uzun senelerdir burada emek veren, çalışan Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim, uzun yıllar bu kulübe hizmet ettiler bu kulübün başarısı için. Güzel bir gece. İnşallah hedefimiz Avrupa kupalarında da başarıya ulaşmak. Bir lig maçımız daha var. Ondan sonra Avrupa'ya odaklanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 01:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]