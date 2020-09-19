Bayram Kadir Bektaş: "Futbolda cezayı keserler"

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Kadir Bektaş, "Rakibimize pek fırsat vermedik. Ama 2 bireysel hata olunca futbolda cezayı keserler. Baskı anlamında kaybedilen bir topu kalemizde gol olarak gördük" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, müdahalenin ilk yarısında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. Bektaş, "Hem üretkenlik hem de oyun anlamında atılan bir gol vardı ama oda ofsayt. İkinci yarı Alanyaspor etkili yönlerini bilmemize rağmen sonuca yansıtamadık. Defans ile orta sahadaki o buluşmalarla ve yapılan koşularla gol arayan bir Alanyaspor'un olduğunu biliyorduk. Buna karşılıkta iyi çalışmıştık. Bu anlamda rakibimize pek fırsat vermedik. Ama 2 bireysel hata olunca futbolda cezayı keserler. Baskı anlamında kaybedilen bir topu kalemizde gol olarak gördük. İkinci golde de son adam varken böyle bir hata yapmamalıyız. Yani 2 bireysel hatayla maçı verdik. Bizim adımıza bu kadar kolay olmamalıydı. Bu skorla maçı vermemiz gerekiyordu. Çünkü üretkenlik vardı rakipte de üretkenlik vardı tabii" dedi.

"Kayserispor çok daha iyi, çok daha diri bir görüntü verecek"

Takımlarında üretkenlik varken rakiplerine gol atması gerektiğini söyleyen Bektaş, "Final paslarında biraz daha dikkatli olmamız lazım çünkü en son final pasında biraz daha dikkatli olsak yine çok net pozisyona girebilirdik. Atamadık olmadı. Bu anlamda hem takıma katılan yeni oyuncuların maç seviyesini biraz daha çıkarmamız lazım çünkü parça parça olmak zorunda oldu. Tam anlamda yeni gelen oyuncular maçı çevirecek anlamda değil ancak yavaş yavaş o seviyeye ulaşacağız. Hiç birimiz ümitsizliğe kapılmıyoruz. İkinci maç haftaya Erzurum ile içeride oynayacağız. Yine maçımızı kazanmak için çalışacağız. Kayserispor çok daha iyi, çok daha diri bir görüntü verecek ilerleye haftalarda. İyi bir takımımız var, iyi bir futbolcu topluluğumuz var. Camiamız, yönetimimiz ve başkanımız çok iyi çalışıyorlar. Bu yönde de gideceğine eminim" diye konuştu. - ANTALYA