Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

05.12.2020 16:16
Hes Kablo Kayserispor maçının ardından, System.String[]

SAMET AYBABA: HAKEM ARKADAŞLARI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUMSÜPER Lig'de öne geçtiği maçta Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, hakemleri daha dikkatli olmaya davet etti.

SAMET AYBABA: HAKEM ARKADAŞLARI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM

SÜPER Lig'de öne geçtiği maçta Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, hakemleri daha dikkatli olmaya davet etti. İzmir'de öne geçtikten sonra bir golü de geçerli sayılmayan Kayserispor'da Aybaba, "Mükemmele yakın bir oyun oynayan oyuncularımı kutluyorum. Çok pozisyona girip rakibimize duran top ve yediğimiz gol dışında pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyuyoruz. Göztepe ciddi bir deplasman, karşımızda iyi bir takım vardı. Saha içinde bir takım şeyleri dikkat etmek lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi döneminde futbol camiası özveriyle tek yürek oldu. Uçaklarla geliyoruz, her hafta testlere giriyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, insanlar evde izleyip keyif alsın diye mücadele ediyoruz. Hakem arkadaşlarımı daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

ERSAN PARLATAN: GOLDEN SONRA REAKSİYON GÖSTERDİK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yerine basın toplantısına katılan Ersan Parlatan, yedikleri golün ardından takımın kaybetmeme adına ciddi reaksiyon gösterdiğini söyledi. Parlatan maçın ardından, "Maçın başlangıcı ve ilk yarım saati oyun istediğimiz şekilde ilerledi. Maça çok iyi başladık, oyuncularımız agresif bir şekilde sahadaydı ama bu iyi gidişatı basit top kayıplarıyla zor duruma soktuk. İlk yarının sonlarına doğru Kayserispor maçı dengeledi. İkinci yarıda ileride pas hataları yaptık. Bu pas hataları bizde özgüven kaybı yarattı. Kayserispor kaptığı toplarda gerçekten etkiliydi. Yediğimiz golden sonra kaybetmemek için reaksiyon gösterdik. Üçüncü bölgede daha iyi olmalıyız. Bunu oyuncularla konuşacağız. Yoğun bir maç trafiğimiz var. Çarşamba günü burada yine Alanyaspor'la karşılaşacağız. Alanyaspor karşısına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

- İzmir

Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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