SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

19.03.2021 18:45

Hes Kablo Kayserispor maçının ardındanAtılay Canel: 3 hafta sonra galibiyetle buluştuk"İstekli, arzulu ve coşkulu oynadılar""Gol kaçırmayınca galibiyet geldi"Ivko Ganchev: Bu takım Süper Lig'de kalacak"Defans ve hücumda sıkıntılarımız vardı"Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper...

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Atılay Canel: 3 hafta sonra galibiyetle buluştuk

"İstekli, arzulu ve coşkulu oynadılar"

"Gol kaçırmayınca galibiyet geldi"

Ivko Ganchev: Bu takım Süper Lig'de kalacak

"Defans ve hücumda sıkıntılarımız vardı"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "3 hafta sonra galibiyetle buluştuk, teknik ekibimizi ve futbolcuları kutluyorum. İstekli, arzulu ve coşkulu oynadılar. Verilen görevleri yerine getirdiler. 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye, 2'nci bölgeden 3'üncü bölgeye çıkışlarda aklı başında oynamamız sabırlı şekilde iyi pas yaparak pozisyon vermememiz bugün galibiyeti getirdi" dedi.

"GOL KAÇIRMAYINCA GALİBİYET GELDİ"

Atılay Canel, 2 haftadır yüzde 76'ya 33 oranında futbol oynadıklarını ifade ederek, "Oyunun hakimiyeti genelde bizdeydi. Ankaragücü'nde 5 gol kaçırdık. Bugün burada gol kaçırmayınca galibiyet geldi. Karagümrük forması giyen her futbolcu elinden gelenin hepsini vermeye çalışıyor. İstekli ve arzulu oynadıklarında galip geldik" şeklinde konuştu.

IVKO GANCHEV: BU TAKIM SÜPER LİG'DE KALACAK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok zor. 3 puan kaybediyorsun ve 3 fark yiyorsun beklemediğimiz bir sonuç. İlk devrede bir pozisyon vardı gol oldu. İkinci yarıda bir gol daha buldular. Bundan sonra maalesef atamadık. 3'üncü golden sonra ise daha üzgün duruma düştük. Ne gerekiyorsa son maça kadar her şeyi yapmaya çalışacağız Bu takım Süper Lig'de kalacak" dedi.

"DEFANS VE HÜCUMDA SIKINTILARIMIZ VARDI"

Defansta ve hücumda sıkıntılar olduğunu ifade eden Ivko Ganchev, "İki yönde de hatamız var. İkinci golde yapılan ortada adam boş adam kaldı. Savunmamız adam paylaşımını yapamadı. Bitiricilik konusunda da net vuruşlar yapamadık. Hem defansta hem de hücumda sıkıntılarımız vardı bugün" diye konuştu.

SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karagümrük, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Fatih Karagümrük - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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